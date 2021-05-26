Группа компаний «ННК» начала промышленную эксплуатацию газоконденсатного месторождения в Томской области

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ООО «СН-Газдобыча» (Группа компаний «ННК») начало промышленную эксплуатацию Белоярского газоконденсатного месторождения в Томской области.
Группа компаний «ННК» начала промышленную эксплуатацию газоконденсатного месторождения в Томской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на ННК.

Также в эксплуатацию введён газопровод протяжённостью 16 км для транспортировки природного газа до УКПГ Усть-Сильгинского месторождения «СН-Газдобычи».

Запуск скважин и трубопровода завершил первый этап обустройства месторождения. Прогнозный уровень добычи — до 300 млн куб. м природного газа в год.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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