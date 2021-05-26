Эксперт спрогнозировал укрепление рубля в краткосрочной перспективе

Короткая ссылка
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман спрогнозировал, что середина недели будет в целом позитивной для рубля.
Эксперт спрогнозировал укрепление рубля в краткосрочной перспективе
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Его экспертную оценку ситуации на рынке валют публикует «Российская газета».

Сегодня можно ожидать достаточно спокойное движение курса рубля в текущих диапазонах, считает Марк Гойхман. Наиболее актуальный диапазон на среду: 73,1—73,9 рубля за доллар и 89,3—90,3 рубля за евро.

К пятнице доллар может опуститься к важным техническим уровням в районе 72,8 рубля, а евро — 89,4 рубля. Верхние же границы актуального коридора на ближайшие дни — 74,6 рубля за доллар и 90,4 рубля за евро, сказал эксперт.

«В целом май, безусловно, останется периодом укрепления российской валюты благодаря позитивным изменениям геополитической обстановки и повышению склонности к рискам на финансовых площадках», — подытожил аналитик.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить