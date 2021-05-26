Эксперт спрогнозировал укрепление рубля в краткосрочной перспективе

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман спрогнозировал, что середина недели будет в целом позитивной для рубля.

Его экспертную оценку ситуации на рынке валют публикует «Российская газета».

Сегодня можно ожидать достаточно спокойное движение курса рубля в текущих диапазонах, считает Марк Гойхман. Наиболее актуальный диапазон на среду: 73,1—73,9 рубля за доллар и 89,3—90,3 рубля за евро.

К пятнице доллар может опуститься к важным техническим уровням в районе 72,8 рубля, а евро — 89,4 рубля. Верхние же границы актуального коридора на ближайшие дни — 74,6 рубля за доллар и 90,4 рубля за евро, сказал эксперт.

«В целом май, безусловно, останется периодом укрепления российской валюты благодаря позитивным изменениям геополитической обстановки и повышению склонности к рискам на финансовых площадках», — подытожил аналитик.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.