В Уфе начала работу выставка «Газ. Нефть. Технологии»
- ©gntexpo.ru
Об этом сообщает ОТР.
Программа выставки включает ряд деловых мероприятий, в рамках которых участники имеют возможность заключать соглашения о сотрудничестве.
Отмечается, что на выставке широко представлены различные отраслевые приборы и роботы.
Выставка открыта до 28 мая.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.