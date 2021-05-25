В Уфе начала работу выставка «Газ. Нефть. Технологии»

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В Уфе прошло открытие выставки «Газ. Нефть. Технологии», в которой участвуют более 260 компаний из 31 региона России и зарубежных стран.
В Уфе начала работу выставка «Газ. Нефть. Технологии»
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Об этом сообщает ОТР.

Программа выставки включает ряд деловых мероприятий, в рамках которых участники имеют возможность заключать соглашения о сотрудничестве.

Отмечается, что на выставке широко представлены различные отраслевые приборы и роботы. 

Выставка открыта до 28 мая.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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