В Уфе начала работу выставка «Газ. Нефть. Технологии»

В Уфе прошло открытие выставки «Газ. Нефть. Технологии», в которой участвуют более 260 компаний из 31 региона России и зарубежных стран.

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Об этом сообщает ОТР. Программа выставки включает ряд деловых мероприятий, в рамках которых участники имеют возможность заключать соглашения о сотрудничестве. Отмечается, что на выставке широко представлены различные отраслевые приборы и роботы. Выставка открыта до 28 мая. Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.