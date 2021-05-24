Делегация из Италии примет участие в ПМЭФ

Советник президента России Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано провели встречу, посвящённую участию итальянской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, а также развитию двусторонних торгово-экономических отношений культурного обмена.

Участие в деловой программе ПМЭФ в онлайн-формате подтвердил министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти.

«Россию и Италию связывают многовековая история и действительно значимый объём культурного и духовного наследия. Для поддержания этого высокого уровня отношений между нашими государствами представляется целесообразным дальнейшее торговое и экономическое сотрудничество, а также восстановление взаимодействия в туристической отрасли после окончания пандемии», — заявил Кобяков.

По его словам, нужно наращивать торговый оборот и обоюдные инвестиции, углублять научно-техническое сотрудничество и продолжать традиции культурно-исторических мероприятий и академических обменов.

В рамках основной деловой программы ПМЭФ пройдёт панельная дискуссия «Россия — Италия» с участием представителей бизнеса и власти. Традиционно в форуме участвуют руководители областей Италии. Областью-гостем в 2021 году стает Апулия. Также прибудет делегация автономной области Трентино-Альто-Адидже (Южный Тироль).

«Рад отметить, что в столь сложный для всех стран период культурно-исторические связи России и Италии показали свою удивительную прочность и преемственность поколений», — отметил Терраччано.

По его словам, итальянская сторона не сомневается в восстановлении торгово-экономических связей и рассчитывает на долгосрочный рост.

Ранее газета «Известия» сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.