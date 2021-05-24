Делегация из Италии примет участие в ПМЭФ
- РИА Новости
Участие в деловой программе ПМЭФ в онлайн-формате подтвердил министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти.
«Россию и Италию связывают многовековая история и действительно значимый объём культурного и духовного наследия. Для поддержания этого высокого уровня отношений между нашими государствами представляется целесообразным дальнейшее торговое и экономическое сотрудничество, а также восстановление взаимодействия в туристической отрасли после окончания пандемии», — заявил Кобяков.
По его словам, нужно наращивать торговый оборот и обоюдные инвестиции, углублять научно-техническое сотрудничество и продолжать традиции культурно-исторических мероприятий и академических обменов.
В рамках основной деловой программы ПМЭФ пройдёт панельная дискуссия «Россия — Италия» с участием представителей бизнеса и власти. Традиционно в форуме участвуют руководители областей Италии. Областью-гостем в 2021 году стает Апулия. Также прибудет делегация автономной области Трентино-Альто-Адидже (Южный Тироль).
«Рад отметить, что в столь сложный для всех стран период культурно-исторические связи России и Италии показали свою удивительную прочность и преемственность поколений», — отметил Терраччано.
По его словам, итальянская сторона не сомневается в восстановлении торгово-экономических связей и рассчитывает на долгосрочный рост.
Ранее газета «Известия» сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.