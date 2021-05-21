В Минэнерго оценили ситуацию на топливном рынке
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По данным ведомства, за истёкший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тыс. тонн — по АИ-95.
«Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос. Вместе с тем сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создаёт дополнительный биржевой спрос на бензины марки АИ-92 и в особенности АИ-95, спрос на который растёт ежегодно», — цитирует Сорокина ТАСС.
По его словам, правительство предприняло все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы и увеличить объёмы переработки.
В министерстве ожидают стабилизации оптовых цен на топливо на бирже после завершения периода ажиотажного спроса и рассчитывают, что произошедшая недавно корректировка демпферного механизма будет этому способствовать.
Ранее сообщалось, что «Российский топливный союз», объединяющий сети АЗС, направил вице-премьеру Александру Новаку письмо, где предупредил о риске дефицита бензина в стране этим летом.