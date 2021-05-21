В Минэнерго оценили ситуацию на топливном рынке

Текущий уровень производства бензина полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, который летом должен вырасти, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

По данным ведомства, за истёкший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тыс. тонн — по АИ-95.

«Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос. Вместе с тем сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создаёт дополнительный биржевой спрос на бензины марки АИ-92 и в особенности АИ-95, спрос на который растёт ежегодно», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, правительство предприняло все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы и увеличить объёмы переработки.

В министерстве ожидают стабилизации оптовых цен на топливо на бирже после завершения периода ажиотажного спроса и рассчитывают, что произошедшая недавно корректировка демпферного механизма будет этому способствовать.

Ранее сообщалось, что «Российский топливный союз», объединяющий сети АЗС, направил вице-премьеру Александру Новаку письмо, где предупредил о риске дефицита бензина в стране этим летом.