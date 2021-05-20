Экономист прокомментировал ситуацию с биткоином

Экономист Андрей Колганов заявил, что падение курса биткоина не означает конец эры криптовалюты.

Слова эксперта передают «Известия».

«Биткоин как был, так и останется привлекательным активом для биржевых игроков. Поэтому вряд ли он исчезнет просто из-за того, что обвалился. В истории биткоина было много взлётов и провалов, и очередной провал вовсе не является свидетельством его конца», — сказал он.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курса биткоина.