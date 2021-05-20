В Татарстане выдали 44,8 тысячи потребкредитов в апреле

В Татарстане выдали 44,8 тыс. потребкредитов, заявили в Национальном бюро кредитных историй.

Об этом сообщает «Реальное время».

Среди регионов республика заняла третье место по количеству выданных потребительских кредитов. Лидируют Москва и Московская область.

Как заявили в НБКИ, заметный рост выдачи таких ссуд отмечен во всех субъектах.

Всего за апрель в стране оформили 1,22 млн потребительских кредитов, что на 84,6% больше, чем годом ранее.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 4,8% — до 8,44 тыс. рублей.