В Татарстане выдали 44,8 тысячи потребкредитов в апреле

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В Татарстане выдали 44,8 тыс. потребкредитов, заявили в Национальном бюро кредитных историй.
В Татарстане выдали 44,8 тысячи потребкредитов в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Среди регионов республика заняла третье место по количеству выданных потребительских кредитов. Лидируют Москва и Московская область.

Как заявили в НБКИ, заметный рост выдачи таких ссуд отмечен во всех субъектах.

Всего за апрель в стране оформили 1,22 млн потребительских кредитов, что на 84,6% больше, чем годом ранее.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 4,8% — до 8,44 тыс. рублей.

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