Эксперт рассказал об особенностях покупки доли биткоина

Создатель экосистемы OTON Анатолий Илле рассказал об особенностях покупки доли биткоина.

«Мы привыкли считать, что одна единица валюты — это немного. Один рубль — это мало, один доллар — тоже мало. Но совсем по-другому обстоят дела с биткоином, который стоит десятки тысяч долларов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, у биткоина есть собственные «копейки», которые называются сатоши, один биткоин равен 100 млн сатоши.

Илле выразил уверенность, что по мере проникновения биткоина в обычную жизнь и увеличения его цены термин «сатоши» будет получать всё более широкое распространение.

Эксперт также отметил, что доходность инвестиции не зависит от её величины.

«Когда инвестор покупает доступную ему часть биткоина и начинает следить за курсом этой криптовалюты, то он начинает нервничать. Рано или поздно запаникует и продаст её себе в убыток. Поэтому нужно следовать правилу: вложили деньги — и забудьте о них на время», — добавил он.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.