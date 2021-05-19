Аналитик прокомментировал курс биткоина

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что биткоин упал в цене более чем вдвое с апрельского исторического максимума, опустившись ниже отметки в $31 тыс.

«Биткоин — это некий бренд, который просто стоит денег, потому что вокруг создали миф. Весь взлёт биткоина шёл под одну единственную идею: начался он с того, что PayPal стал принимать его к расчёту с осени прошлого года, это выглядело как очередная волна легализации, потом туда набежали хедж-фонды, создали миф, что это цифровое золото», — рассказал Голубовский.

Эксперт отметил, что нужно наблюдать за тем, будет ли далее придуман «новый миф».

«Как платёжная система биткоин несостоятелен, это дорогие транзакции, очень энергоёмкие. Дальше надо будет смотреть. Либо эта тема умрёт совсем, и это может быть триггером коррекции на фондовых рынках тоже... Может быть, это падение задержится, и после этого могут устроить очередное ралли вверх», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что биткоин упал в цене более чем вдвое с апрельского исторического максимума, опустившись ниже отметки в $31 тыс.