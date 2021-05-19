Сбербанк запустил сервис выдачи денег до зарплаты

Сбербанк запустил сервис для выдачи займов до зарплаты на срок максимум один месяц. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, теперь могут быстро и просто получить деньги до зарплаты», — заявили в банке.

Как пишет РИА Новости, получить можно от 1000 до 30 000 рублей на карту на срок до одного месяца.

Подать заявку можно в мобильном приложении, её рассмотрение займёт несколько минут, отметили в банке.

В Сбербанке разъяснили, что сумма в рублях к возврату через месяц рассчитывается исходя из годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах, в диапазоне 12,9—19,9%.

При этом если зарплата приходит раньше и кредит будет погашен быстрее чем через месяц, то переплата будет меньше.