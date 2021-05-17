Оборот санаториев Москвы вырос на 32% за первую неделю мая

Оборот санаторно-курортных организаций Москвы вырос с 3 по 9 мая почти на 32% по сравнению с предыдущей неделей и составил около 492 млн рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Санатории и дома отдыха отнесены к пострадавшим от пандемии отраслям. В прошлом году в апреле — июне московские санатории и дома отдыха, располагающиеся в основном в Новой Москве, не размещали туристов и работали главным образом с врачами столичных больниц и гражданами, отправленными на карантин после возвращения из-за рубежа», — напомнил Ефимов.

По его словам, если в апреле 2020 года обороты отрасли снизились более чем на 30%, то во второй половине года отрасль начала восстановление. Во втором полугодии 2020-го оборот достиг 13,5 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода 2019 года на 1,4%.

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