Эксперт дала советы по оформлению микрозайма

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Чаплыгина дала советы по оформлению микрозайма.

«Услуги МФО по сравнению с предложениями банков стоят дорого. Самое главное при обращении в МФО — минимизировать, насколько возможно, срок пользования заёмными средствами и заключать договор лишь тогда, когда все другие источники недоступны», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, услуги МФО можно рассматривать только при условии, если человек стопроцентно уверен в денежных поступлениях, из которых будет гасить заём.

Также рекомендуется убедиться, что выбранная микрофинансовая организация включена в реестр МФО Банка России. Текст договора нужно прочитать до конца, в том числе сноски, мелкий шрифт и многостраничные приложения.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 4,8% — до 8,44 тыс. рублей.