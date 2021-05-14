Эксперт оценил перспективы курса рубля

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин оценил перспективы курса рубля.

«Рубль плавно укрепляется в течение последних пяти недель, находясь в рамках динамики высокодоходных валют развивающихся стран», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в условиях ослабления геополитических рисков и хороших перспектив в нефтяных ценах отечественная валюта имеет все шансы продолжить плавное укрепление к доллару и евро.

«В случае сохранения понижательной тенденции в паре EUR/USD укрепление к евровалюте будет идти быстрее. При достижении уровня 1,20 в этой паре и сохранении курса доллара около 74 рублей курс евро может снизиться до 87 рублей», — прогнозирует Пичугин.

Как отметил эксперт, повышательное движение в нефтяных ценах и надвигающийся период уплаты налогов экспортёров на следующей неделе могут способствовать продолжению тренда на укрепление рубля ниже 73 за доллар.

«Возможно также, что укрепление доллара из-за данных по инфляции будет быстро отыграно рынком и он продолжит тренд на ослабление. В этом случае рубль имеет очень хорошие перспективы укрепления», — считает Пичугин.

Он добавил, что если курс американской валюты преодолеет отметку в 73 рубля, то есть все шансы уйти в диапазон 72—70 рублей, а европейская валюта в этом случае может укрепиться до уровней 85—86 рублей.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.