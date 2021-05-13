Эксперт оценил динамику курса альткоинов

Председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин оценил динамику курса альткоинов.

«Нынешний характер роста альткоинов больше свидетельствует об очередной волне криптохайпа, нежели о появлении фундаментальных предпосылок роста в виде новых технологий. А мы прекрасно видели, чем такие волны заканчиваются», — цитирует эксперта Life.ru.

По его мнению, стремительный рост альткоинов может смениться не менее стремительным обвалом.

Как считает Коровин, биткоин останется лидером отрасли ещё в течение многих лет и, по крайней мере пока, ничто не предвещает обратного.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.