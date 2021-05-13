Эксперт оценил перспективы биткоина

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Руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский оценил перспективы биткоина.
Эксперт оценил перспективы биткоина
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«В обозримом будущем роль биткоина как ведущего актива криптовалютного рынка представляется неоспоримой. Он будет выполнять функцию инструмента сохранения капитала», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, необходимо учитывать и цикличность природы рынка. Как пояснил Хомский, текущий сезон альткоинов может завершить ожидаемое в 2021 году одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США биржевого фонда на базе первой криптовалюты.

Эксперт отметил, что это снимет барьеры для попадания на рынок рядовых инвесторов.

«Интерес к другим монетам в ближайшие годы всё же останется уделом профессиональных инвесторов и криптоэнтузиастов», — добавил Хомский.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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