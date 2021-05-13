Эксперт оценил перспективы биткоина

Руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский оценил перспективы биткоина.

«В обозримом будущем роль биткоина как ведущего актива криптовалютного рынка представляется неоспоримой. Он будет выполнять функцию инструмента сохранения капитала», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, необходимо учитывать и цикличность природы рынка. Как пояснил Хомский, текущий сезон альткоинов может завершить ожидаемое в 2021 году одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США биржевого фонда на базе первой криптовалюты.

Эксперт отметил, что это снимет барьеры для попадания на рынок рядовых инвесторов.

«Интерес к другим монетам в ближайшие годы всё же останется уделом профессиональных инвесторов и криптоэнтузиастов», — добавил Хомский.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.