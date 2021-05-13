Эксперт оценил ситуацию с курсом биткоина

Директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев оценил ситуацию с курсом биткоина.

«Индекс доминирования биткоина действительно сильно снизился в последний месяц. Наступил сезон альткоинов, и фокус частных инвесторов сейчас направлен в их сторону», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, риски высоки, но многие готовы идти на это ради сверхприбыли.

Как отметил Костарев, популярность альткоинов связана ещё и с тем, что индустрия не стоит на месте, продолжают развиваться финансовые инструменты в виде сервисов и приложений, созданных на блокчейне.

Со своей стороны, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что торговля криптовалютами — это «спекулятивные игры на слухах».

Эксперт полагает, что относиться к криптовалютам можно как к лотерейным билетам или спортивным ставкам, а «до серьёзных инструментов они явно недотягивают».

Ранее сообщалось, что в ходе торговой сессии стоимость биткоина снизилась на 15,29%, до $46,8 тыс.