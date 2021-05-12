В Нижегородской области направят ещё 451 млн рублей на поддержку предпринимателей

Из бюджета Нижегородской области направят ещё более 451 млн рублей на поддержку предпринимателей.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Субсидии будут предоставлены в рамках указа «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Соответствующие поправки в бюджет на 2021 год на рассмотрение заксобрания внёс губернатор Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, средства позволят организациям возместить затраты на зарплаты и коммунальные услуги, поддержать самозанятых.

Всего областной бюджет уже направил на поддержку предпринимателей около 2 млрд рублей.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.