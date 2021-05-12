В Нижегородской области направят ещё 451 млн рублей на поддержку предпринимателей

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Из бюджета Нижегородской области направят ещё более 451 млн рублей на поддержку предпринимателей.
В Нижегородской области направят ещё 451 млн рублей на поддержку предпринимателей
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Субсидии будут предоставлены в рамках указа «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Соответствующие поправки в бюджет на 2021 год на рассмотрение заксобрания внёс губернатор Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, средства позволят организациям возместить затраты на зарплаты и коммунальные услуги, поддержать самозанятых.

Всего областной бюджет уже направил на поддержку предпринимателей около 2 млрд рублей.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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