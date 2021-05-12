Эксперт дал прогноз по курсу рубля на лето

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Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Мрочковский дал прогноз по курсу рубля на лето.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на лето
  • РИА Новости

«Общий тренд ближайшего времени — набирающая обороты вакцинация и, соответственно, снижение карантинных рисков, что ведёт к повышению спроса и цен на нефть. Это служит дополнительным фактором поддержки рубля», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, поддержку российской валюте также оказывает обесценивание доллара из-за программ финансовых поддержек и низких процентных ставок США.

Как считает Мрочковский, при достаточно высоких ценах на нефть летом американская валюта может стоить 72—74 рубля, возможно, ниже. Вместе с тем на курс способна повлиять политическая или санкционная ситуация, добавил эксперт.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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