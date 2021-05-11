Средняя сумма микрозайма в России в марте выросла на 4,8%

Средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — до 8,44 тыс. рублей. По сравнению с февралём показатель не изменился.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Наибольший средний размер микрозайма в марте среди 30 регионов, лидирующих по объёмам выдачи такого вида розничного кредитования, отмечен в Москве (11,10 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (9,70 тыс. рублей) и Московской области (9,39 тыс. рублей). Наибольший рост среднего чека зафиксирован в Татарстане (15,3%), Красноярском крае (15,2%) и Волгоградской области (15%). Ранее главный редактор «Банки.ру» Владислав Коваленко в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ.