Средняя сумма микрозайма в России в марте выросла на 4,8%

Короткая ссылка
Средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — до 8,44 тыс. рублей. По сравнению с февралём показатель не изменился.
Средняя сумма микрозайма в России в марте выросла на 4,8%
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер микрозайма в марте среди 30 регионов, лидирующих по объёмам выдачи такого вида розничного кредитования, отмечен в Москве (11,10 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (9,70 тыс. рублей) и Московской области (9,39 тыс. рублей).

Наибольший рост среднего чека зафиксирован в Татарстане (15,3%), Красноярском крае (15,2%) и Волгоградской области (15%).

Ранее главный редактор «Банки.ру» Владислав Коваленко в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить