Аналитик дал прогноз курса рубля

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз относительно курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
Аналитик дал прогноз курса рубля
  • Reuters

Он сообщил, что «в течение недели инвесторы обратят внимание на существенную для рынка статистику, во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в Китае».

Гойхман пояснил, что они «характеризуют восстановление экономики Поднебесной и, соответственно, во многом потребность мира в ресурсах».

Также, как отмечает аналитик, в этот же день ОПЕК представит ежемесячный отчёт с анализом состояния нефтяного рынка, спроса и предложения на нём, в среду появятся данные по запасам нефти и по инфляции в США, заявление Европейского центробанка по монетарной политике и объём розничных продаж в США будут обнародованы в четверг.

По его словам, «в целом предстоящие недели мая, вероятно, останутся умеренно оптимистичными для рубля, снизились геополитическая напряжённость и угроза сильных антироссийских санкций».

Гойхман заявил, что «в ближайшем будущем заметное место займёт обсуждение времени и программы встречи Джо Байдена и Владимира Путина».

«Уже само это в противовес недавним резким выпадам выступает позитивом для рубля», — отметил он.

Также, по мнению аналитика, «массовая вакцинация в мире и России, снижение остроты пандемии вызывают повышение деловой активности, это поднимает и спрос на ресурсы, и оптимизм в отношении рисковых активов».

Он напомнил, что «на прошедшей неделе Минфин объявил о сокращении с 11 мая по 4 июня ежедневных покупок валюты по бюджетному правилу, они уменьшатся до 6,5 млрд рублей после рекордного в 2021 году апрельского объёма в 8,4 млрд».

«Под давлением доллар и на мировом рынке. На фоне экономического оптимизма он пользуется меньшим спросом как актив-убежище. Этому способствуют на будущее и обескураживающие данные о занятости в США, вышедшие в пятницу, 7 мая. В несельскохозяйственной сфере увеличение числа занятых в апреле оказалось в три раза меньше, чем прогнозировали. Это снижает доверие к хозяйственному росту в Штатах и предопределяет продолжение огромных «вливаний» долларов в экономику страны», — заявил Гойхман.

По его словам, «такое положение дел поддерживает рубль, но в то же время его укрепление в мае до минимумов года уже во многом учитывает данные факторы, поэтому потенциал дальнейшего усиления ограничен».

«Вероятно, в течение месяца доллар не уйдёт ниже 72—72,5 рубля, а евро — 88,2—88,7 рубля. Возможные максимумы: 75,5—76 рублей за доллар и 91—91,5 рубля за евро», — сообщил он.

Как заявляет аналитик, «для более успешного положения рубля были бы необходимы гораздо более благоприятные условия».

Он рассказал, что к таким условиям можно отнести «кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству, полный отказ от угрозы санкций, экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5—6% в год, соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68—70$ к рубежам 80—86$ за баррель Brent, изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений».

Гойхман отметил, что «при гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50—55 рублям к доллару».

При этом он добавил, что «в реальности вероятность такого развития событий в обозримом будущем составляет порядка 20—25%».

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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