Аналитик дал прогноз курса рубля

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз относительно курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».

Он сообщил, что «в течение недели инвесторы обратят внимание на существенную для рынка статистику, во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в Китае».

Гойхман пояснил, что они «характеризуют восстановление экономики Поднебесной и, соответственно, во многом потребность мира в ресурсах».

Также, как отмечает аналитик, в этот же день ОПЕК представит ежемесячный отчёт с анализом состояния нефтяного рынка, спроса и предложения на нём, в среду появятся данные по запасам нефти и по инфляции в США, заявление Европейского центробанка по монетарной политике и объём розничных продаж в США будут обнародованы в четверг.

По его словам, «в целом предстоящие недели мая, вероятно, останутся умеренно оптимистичными для рубля, снизились геополитическая напряжённость и угроза сильных антироссийских санкций».

Гойхман заявил, что «в ближайшем будущем заметное место займёт обсуждение времени и программы встречи Джо Байдена и Владимира Путина».

«Уже само это в противовес недавним резким выпадам выступает позитивом для рубля», — отметил он.

Также, по мнению аналитика, «массовая вакцинация в мире и России, снижение остроты пандемии вызывают повышение деловой активности, это поднимает и спрос на ресурсы, и оптимизм в отношении рисковых активов».

Он напомнил, что «на прошедшей неделе Минфин объявил о сокращении с 11 мая по 4 июня ежедневных покупок валюты по бюджетному правилу, они уменьшатся до 6,5 млрд рублей после рекордного в 2021 году апрельского объёма в 8,4 млрд».

«Под давлением доллар и на мировом рынке. На фоне экономического оптимизма он пользуется меньшим спросом как актив-убежище. Этому способствуют на будущее и обескураживающие данные о занятости в США, вышедшие в пятницу, 7 мая. В несельскохозяйственной сфере увеличение числа занятых в апреле оказалось в три раза меньше, чем прогнозировали. Это снижает доверие к хозяйственному росту в Штатах и предопределяет продолжение огромных «вливаний» долларов в экономику страны», — заявил Гойхман.

По его словам, «такое положение дел поддерживает рубль, но в то же время его укрепление в мае до минимумов года уже во многом учитывает данные факторы, поэтому потенциал дальнейшего усиления ограничен».

«Вероятно, в течение месяца доллар не уйдёт ниже 72—72,5 рубля, а евро — 88,2—88,7 рубля. Возможные максимумы: 75,5—76 рублей за доллар и 91—91,5 рубля за евро», — сообщил он.

Как заявляет аналитик, «для более успешного положения рубля были бы необходимы гораздо более благоприятные условия».

Он рассказал, что к таким условиям можно отнести «кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству, полный отказ от угрозы санкций, экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5—6% в год, соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68—70$ к рубежам 80—86$ за баррель Brent, изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений».

Гойхман отметил, что «при гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50—55 рублям к доллару».

При этом он добавил, что «в реальности вероятность такого развития событий в обозримом будущем составляет порядка 20—25%».

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.