Эксперт дала прогноз о ставках по банковским вкладам в России

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Вице-президент, старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова дала прогноз о ставках по банковским вкладам в России.
Эксперт дала прогноз о ставках по банковским вкладам в России
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«В то время как рост ставок по кредитам будет сдерживаться конкуренцией среди банков за хороших заёмщиков, аналогичная конкуренция развернётся и за вкладчиков, что подстегнёт рост депозитных ставок и, вполне возможно, ко второй половине года вернёт реальные ставки по депозитам в положительную зону», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её мнению, в ближайшие месяцы рост депозитных ставок продолжится, причём основное повышение придётся на долгосрочные вклады, которые нужны банкам для привлечения как можно большего объёма средств на фиксированный долгий срок и нормализации баланса по срочности активов и обязательств.

«По накопительным счетам у банков гораздо больше гибкости с точки зрения удержания низких ставок, поскольку клиенты, пользующиеся накопительными счетами, как правило, привязаны к банкам не только и не столько ставкой, сколько посредством других продуктов и услуг: это чаще всего зарплатные клиенты соответствующего банка», — добавила Ульянова.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с газетой «Известия» оценил повышение ключевой ставки ЦБ.

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