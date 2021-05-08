Эксперт дала прогноз по ставкам по потребительским кредитам в России

Короткая ссылка
Вице-президент, старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова дала прогноз по ставкам по потребительским кредитам в России.
Эксперт дала прогноз по ставкам по потребительским кредитам в России
  • РИА Новости

«Мы ожидаем, что ставки по потребительским кредитам более заметно развернутся вверх (и это уже происходит), чем ставки по ипотеке. Во-первых, необеспеченные потребительские кредиты более рискованны для банков. Во-вторых, ставки по ним в принципе существенно выше и условия гибче, что оставляет банкам возможность для манёвра», — цитирует эксперта «Российская газета».

По словам Ульяновой, в ипотеке наблюдается всё более жёсткая борьба за платёжеспособных клиентов, так как основная часть таких клиентов ипотеку уже получила, поэтому банки скорее снизят требования к ипотечным заёмщикам, чем заметно поднимут ипотечные ставки в ближайший период.

Таким образом, считает эксперт, можно ожидать, что средние ставки по потребкредитам поднимутся в ближайшие месяцы на 1—1,5 процентных пункта, а повышение ставок по ипотеке может быть более умеренным.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с газетой «Известия» оценил повышение ключевой ставки ЦБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить