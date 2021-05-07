Российский кабмин изменил порядок биржевых торгов топливом

Российское правительство внесло изменения в порядок биржевых торгов топливом с целью стабилизации цен.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Соответствующий документ был утверждён председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Согласно постановлению кабмина, теперь крупные российские нефтяные компании будут обязаны перенаправлять часть топлива на биржу, чтобы независимые АЗС имели возможность приобрести его по рыночным ценам.

Отмечается, что данный подход позволит снизить риски монопольного ценообразования.

27 апреля вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.