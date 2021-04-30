Эксперт оценил перспективы использования ИИ в экономике

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Профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников оценил перспективы использования искусственного интеллекта в экономике.
Эксперт оценил перспективы использования ИИ в экономике
  • Reuters

«Нет сомнений, что надо заявлять искусственный интеллект в различных сферах деятельности, но не существует простых и одновременно эффективных решений. Пока это больше философское понятие, чем практическое или экономическое», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, на данный момент ИИ — это алгоритмы вроде блокчейна, а нейросети и самообучающиеся технологии только формируются.

«Непонятно, как ИИ повлияет на рынок труда и профессий. Наверное, человека освободят от рутинного труда, но если взять учителя, то для него это ведение отчётности и достижений, возможны когнитивные тренажёры для обучающихся, однако это не заменит человека, который уйдёт в другие сферы деятельности», — прогнозирует эксперт.

Как добавил Масленников, рынок труда изменится, но человек в экономике останется.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование аналитического агентства TAdviser, компаний Huawei и «Техносерв» сообщала, что две трети крупнейших компаний России использовали ИИ в своей работе в 2020 году.

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