Эксперт рассказала о влиянии ставки ЦБ на ставки по вкладам

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Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Оксана Савчина рассказала о влиянии ключевой ставки ЦБ на ставки по вкладам.
Эксперт рассказала о влиянии ставки ЦБ на ставки по вкладам
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«Впервые за последние несколько лет Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Можно смело ожидать, что в самое ближайшее время, на этой или следующей неделе, кредитные организации начнут повышать ставки по вкладам», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, с марта 2021 года, после увеличения ставки ЦБ на 0,25 п. п., отмечается устойчивый рост ставок по депозитам.

В целом, сказала Савчина, на протяжении всего года можно ожидать умеренный рост процентов по вкладам.

«Ценовые параметры банковских депозитов могут меняться, исходя из конъюнктуры рынка. Но на протяжении нескольких месяцев крупнейшие российские банки могут повысить среднюю максимальную процентную ставку на 0,3—0,4 процентного пункта», — прогнозирует эксперт.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с газетой «Известия» оценил повышение ключевой ставки ЦБ.

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