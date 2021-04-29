В «Деловой России» оценили перспективы повышения ставок по вкладам

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов оценил перспективы повышения ставок по вкладам.

«Обычно банки реагируют на изменение ключевой ставки Центробанка в течение одной-двух недель, поэтому соответствующее повышение ставок по вкладам следует ожидать в первой декаде мая», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По его словам, размер процентов по вкладам определяется банком на основе целого ряда внешних и внутренних факторов. Среди них — стоимость заёмных денег со стороны ЦБ, спрос на ликвидность банка для наращивания кредитного портфеля, уровень конкуренции в банковской системе.

«Таким образом, какие-то банки поднимут ставки по вкладам на 0,2—0,4 процентного пункта, а другие — на 0,5—0,7 п. п., реагируя на макро- и микроэкономическую ситуацию в индивидуальном порядке», — прогнозирует Панов.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с газетой «Известия» оценил повышение ключевой ставки ЦБ.