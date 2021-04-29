Глава ФРС высказал мнение о цифровом юане

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл высказал своё мнение по поводу цифрового юаня.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что запущенная Центробанком КНР цифовая валюта «не сработает».

«Китайская (валюта) не сработает», — сказал Пауэлл.

Он также заявил, что ФРС не следует торопиться с введением цифрового доллара, так как важнее «сделать всё правильно, чем сделать это быстро».

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровых валют.