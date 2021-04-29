Глава ФРС высказал мнение о цифровом юане
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, он отметил, что запущенная Центробанком КНР цифовая валюта «не сработает».
«Китайская (валюта) не сработает», — сказал Пауэлл.
Он также заявил, что ФРС не следует торопиться с введением цифрового доллара, так как важнее «сделать всё правильно, чем сделать это быстро».
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровых валют.