Глава ФРС высказал мнение о цифровом юане

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл высказал своё мнение по поводу цифрового юаня.
Глава ФРС высказал мнение о цифровом юане
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что запущенная Центробанком КНР цифовая валюта «не сработает».

«Китайская (валюта) не сработает», — сказал Пауэлл.

Он также заявил, что ФРС не следует торопиться с введением цифрового доллара, так как важнее «сделать всё правильно, чем сделать это быстро».

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровых валют.

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