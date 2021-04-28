Мишустин рассказал о ситуации с товарооборотом России и Белоруссии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия после пика пандемии стараются увеличить взаимный товарооборот.
Мишустин рассказал о ситуации с товарооборотом России и Белоруссии
  • РИА Новости

В ходе встречи с белорусским премьером Романом Головченко в Казани Мишустин отметил, что в целом торгово-экономическое сотрудничество между странами удачно развивается. 

«Сейчас после такого пика пандемической ситуации мы стараемся увеличить товарооборот взаимный», — заявил он.

По словам Мишустина, товарооборот сократился примерно на 17%.

«Где-то примерно сейчас это $29 млрд. Но в феврале, в марте мы зафиксировали его рост, что радует. И это примерно 18% роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Примерно до $5 млрд», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Мишустин прибыл в Казань, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. 

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