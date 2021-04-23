Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Анастасия Румянцева
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.
Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © РИА Новости / Максим Блинов

По словам специалиста, курс валюты связан с котировками на нефть, а сейчас товарные запасы нефти находятся на минимальном уровне с начала года.

«Экономики восстанавливаются. Это означает большее потребление нефти, а это не только бензин, так как нефть используется для обогрева, выработки энергии, охлаждения воздуха. Летом нефть нужна не меньше, чем зимой. Поскольку экономики восстанавливаются, потребление нефти будет расти», — заявил он.

По его словам, в ближайшие месяцы темпы роста спроса на нефть будут опережать темпы роста производства.

«Это означает, что нефть будет дорожать, а для нас это позитивный фактор. Рубль укрепляется на фоне того, что в марте у нас произошёл профицит бюджета... И это очень важный сигнал... Если у нас есть профицит — это раз, во-вторых, у нас есть Фонд национального благосостояния, в-третьих, Центральный банк проводит осторожную политику со ставками и следит за тем, чтобы рубль не дешевел», — пояснил Гинько.

Экономист подчеркнул, что у рубля в ближайшие месяцы больше вероятности укрепляться к доллару, чем дешеветь.

«Дальше нужно будет смотреть, как будет отвечать мировая экономика и как будет развиваться ситуация в мире с пандемией коронавируса», — заключил он.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые с 23 марта.

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