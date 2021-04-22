В РФПИ оценили тренд на расчёты в национальных валютах

Короткая ссылка
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил тренд на расчёты в национальных валютах.
В РФПИ оценили тренд на расчёты в национальных валютах
  • РИА Новости

В беседе с НТВ он отметил, что доллару созданы существенные риски.

«Они созданы не только тем, что напечатано очень много долларов, и фактически за последнее время напечатано около 40% новых денег, которые каким-то образом будут находить себе применение, создавая большие инфляционные риски. Но и, безусловно, санкционная политика США тоже создаёт большие риски по доллару», — заявил Дмитриев.

Поэтому, отметил он, виден резко усиливающийся тренд на расчёты в нацвалютах. Как прогнозирует глава РФПИ, такой тренд будет только нарастать.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить