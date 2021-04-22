В РФПИ оценили тренд на расчёты в национальных валютах

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил тренд на расчёты в национальных валютах.

В беседе с НТВ он отметил, что доллару созданы существенные риски.

«Они созданы не только тем, что напечатано очень много долларов, и фактически за последнее время напечатано около 40% новых денег, которые каким-то образом будут находить себе применение, создавая большие инфляционные риски. Но и, безусловно, санкционная политика США тоже создаёт большие риски по доллару», — заявил Дмитриев.

Поэтому, отметил он, виден резко усиливающийся тренд на расчёты в нацвалютах. Как прогнозирует глава РФПИ, такой тренд будет только нарастать.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.