Эксперт рассказал о Московском академическом экономическом форуме

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Член президиума Вольного экономического общества России, главный редактор журнала «Экономика и управление в машиностроении», член экспертного совета по высшему образованию при комитете Госдумы по образованию и науке Роман Голов рассказал о Московском академическом экономическом форуме, который пройдёт 26—27 мая.
Эксперт рассказал о Московском академическом экономическом форуме
  • © maef.veorus.ru

«Московский академический экономический форум является одним из центральных событий для всего научного мира как в России, так и за рубежом. В качестве спикеров на его площадках выступают наиболее авторитетные представители академического, экспертного и профессионального сообщества, чьи исследования и идеи составляют авангард отечественной научной мысли и зарубежных научных школ», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, отличительная черта МАЭФ — внимание участников к самым актуальным проблемам, стоящим перед экономикой, и к важнейшим глобальным тенденциям, которые только начинают воплощаться в жизнь, но уже являются определяющими для будущего развития.

«В числе таких тенденций прежде всего активно обсуждается цифровая трансформация экономики в контексте того технологического ландшафта, который уже сегодня формируется в условиях четвёртой промышленной революции», — отметил Голов.

Ещё одной тенденцией он назвал развитие экономики в условиях глобальной пандемии коронавируса.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в основную деловую программу Петербургского международного экономического форума в 2021 году вошло более 100 мероприятий по четырём тематическим направлениям.

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