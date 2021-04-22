Эксперт рассказал о факторах влияния на рубль

Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов рассказал о факторах влияния на рубль.

«Что касается традиционно важного фактора влияния на российскую валюту — цен на нефть, то недавно ОПЕК и МЭА обновили свои прогнозы. Они ожидают в этом году увеличения», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Вместе с тем эксперт отметил неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Индии и Бразилии, которые составляют около 8% мирового потребления нефти. Что касается Европы, то, по словам Маслова, есть надежда, что она сможет побороть третью волну пандемии, что позитивно отразится и на товарных, и на ресурсных рынках.

Если говорить о макроэкономической статистике, то Росстат опубликовал экономические индикаторы за март и I квартал и в целом, по оценке Минэкономразвития, в марте ВВП в годовом исчислении впервые вышел в положительную область, напомнил эксперт.

Отдельно Маслов отметил заседание ЦБ по процентной ставке, которое состоится 23 апреля. Если будет принято решение о повышении ставки, то это может поддержать рубль, считает эксперт.

«С учётом всего сказанного и сохранения высокой геополитической турбулентности мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля продолжит колебаться в расширенном диапазоне 75—79 рублей за доллар и 88—93,5 рубля за евро», — заключил он.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.