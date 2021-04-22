В Мировом энергетическом совете оценили последствия пандемии

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Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон оценила последствия пандемии.
В Мировом энергетическом совете оценили последствия пандемии
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Думаю, пандемия и самоизоляция дали нам некоторое представление о том, каким может быть наше энергетическое будущее, более чистое и устойчивое. Впервые за последние 30 лет можно было увидеть линию горизонта в Лос-Анджелесе и свободные, не забитые машинами улицы», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, не стоит забывать, что для многих год был непростым.

Как отметила Уилкинсон, некоторые экоактивисты говорили, что будущее выглядит именно так, но это одномерный вариант.

«Одна из составляющих «нового порядка вещей» — растущее разнообразие энергосистем, и этот тренд будет устойчив и дальше. А наравне с ним будут в силе постепенный отказ от углеводородов, цифровизация, децентрализация», — сказала она.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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