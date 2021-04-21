Эксперт дал прогноз по курсу рубля после заседания ЦБ

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что ждёт российский рубль после заседания Банка России, которое состоится в пятницу, 23 апреля.

Его оценку ситуации публикует «Российская газета».

Рубль остаётся под сильным воздействием фактора геополитики, подчеркнул Бабин. От предстоящего в ближайшую пятницу заседания многие ждут ещё одного повышения ключевой ставки.

«Вместе с возможной геополитической разрядкой повышение ключевой ставки ЦБ будет способствовать возвращению российской валюты к девятимесячным вершинам около 72,5 рубля в паре с долларом. Конечно, реализация этого сценария возможна при условии, что не появятся факторы, способные надолго вернуть котировки Brent ниже $60 за баррель», — считает эксперт.

Если ключевая ставка останется неизменной, вероятна умеренно негативная реакция российской валюты. Повышение же ставки на 0,5 процентного пункта способно вызвать ощутимое укрепление рубля, считает Дмитрий Бабин.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.