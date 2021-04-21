В УрФО отмечен рост популярности цифровых банковских услуг

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Согласно данным Сбербанка, за первые три месяца 2021 года более 52% вкладов жителей Урала были открыты онлайн. Также в регионе всё чаще используют цифровые банковские карты вместо пластиковых.
В УрФО отмечен рост популярности цифровых банковских услуг
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Клиенты Сбербанка в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан оформили больше половины вкладов с помощью веб-версии или мобильного приложения. За год этот показатель вырос на 17%. Наиболее активно открывали вклады онлайн жители Ямала. Доля счетов за I квартал 2021 года составила 80% в Салехарде и 70% — в Новом Уренгое.

Кроме того, выросла популярность цифровых дебетовых карт. За год их число на Урале выросло со 184 тыс. в конце I квартала 2020 года до почти 389 тыс. на 1 апреля 2021 года. Лидером стала Свердловская область — здесь число цифровых карт увеличилось с 55 тыс. до 117 тыс. В 2021 году прирост составил 17 тыс. карт.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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