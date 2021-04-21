В деловую программу ПМЭФ-2021 вошло более 100 мероприятий

В основную деловую программу Петербургского международного экономического форума в 2021 году вошло более 100 мероприятий по четырём тематическим направлениям.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ПМЭФ.

Ключевое направление деловой программы — трек «Объединяя усилия ради развития». Запланированы сессии, посвящённые вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству.

Второй тематический блок связан с национальными целями развития. Сессии трека затрагивают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, формирования российского научно-технического пространства, развития финансового рынка.

Дискуссии в рамках трека «Технологии, расширяющие горизонты» посвящены темам международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения.

Участники сессий в рамках тематического блока «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» обсудят культурные коды новой реальности, сотрудничество в международных образовательных проектах.

Ранее kp.ru сообщал, что «Бизнес-диалог Россия — Франция» пройдёт в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.