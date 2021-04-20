В Томске пройдёт выездная сессия Веронского евразийского экономического форума

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Выездная сессия Веронского евразийского экономического форума состоится 21 апреля в Томске.
В Томске пройдёт выездная сессия Веронского евразийского экономического форума
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Тема мероприятия — «Инновационные предприятия и технологии Томской области».

Сессия будет проходить под патронатом региональной администрации и при содействии ассоциации «Познаём Евразию», Фонда Росконгресс, Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa, Петербургского международного экономического форума, Итало-российской торговой палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и ТПП.

На открытии выступят заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов и чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму в условиях пандемии.

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