Эксперт рассказала о рисках криптовалют как инструмента для инвестиций

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева рассказала о рисках криптовалют как инструмента для инвестиций.
Эксперт рассказала о рисках криптовалют как инструмента для инвестиций
  • Reuters

«Соотношение риск/доходность — то, о чём мы постоянно говорим. Чем больше потенциальный доход инструмента, тем больше опасностей подстерегает инвестора. Любое вложение, которое за день может потерять 14% от стоимости, несомненно, очень рискованное», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, криптовалюта — очень непредсказуемый и действительно сложный актив, даже самые опытные аналитики могут ошибаться в прогнозах её поведения.

«Совершая операции с «криптой», вы можете столкнуться с неожиданным закрытием и приостановкой работы торговой площадки», — привела пример Грошева.

Кроме того, отметила она, восстановить утраченный доступ к аккаунту или заблокировать операцию из-за ошибки в номере счёта, скорее всего, будет сложно.

Ранее Андрей Марголин, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России, в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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