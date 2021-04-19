«Бизнес-диалог Россия — Франция» пройдёт в рамках ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Многие годы ПМЭФ является одной из ведущих деловых площадок для диалога и укрепления экономических связей между Россией и Францией», — заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
По его словам, приоритетными являются проекты в области развития цифровой экономики, промышленности будущего, а также сохранения климата и экологии.
Со своей стороны, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский напомнил, что 2021-й объявлен перекрёстным Годом межрегионального сотрудничества между Россией и Францией.
«Уверен, что участие французской делегации в Петербургском международном экономическом форуме даст старт новым проектам и позволит укрепить взаимодействие по ключевым направлениям сотрудничества», — добавил он.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму в условиях пандемии.