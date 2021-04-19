В НБКИ оценили темпы выдачи потребкредитов в I квартале
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт НБКИ.
По данным экспертов, в марте число выданных потребкредитов выросло в месячном выражении на 9,3% и сократилось в годовом на 11,8%.
Наибольшее количество кредитов предоставили в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Башкирии.
Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.