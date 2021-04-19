В НБКИ оценили темпы выдачи потребкредитов в I квартале

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В I квартале 2021 года российские банки выдали 3,61 млн потребительских кредитов, что на 10,6% меньше показателя за аналогичный период 2020-го.
В НБКИ оценили темпы выдачи потребкредитов в I квартале
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт НБКИ.

По данным экспертов, в марте число выданных потребкредитов выросло в месячном выражении на 9,3% и сократилось в годовом на 11,8%.

Наибольшее количество кредитов предоставили в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Башкирии.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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