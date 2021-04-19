Эксперт оценил перспективы евро как мировой валюты

Аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил перспективы евро как мировой валюты.

«Не ЕС является главным конкурентом доллара. Главным конкурентом доллара в долгосрочной перспективе является юань», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, евро — это локальная валюта для расчёта в Евросоюзе и с самим Евросоюзом.

«В таком качестве она создавалась, в таком и останется», — считает эксперт.

Как пояснил Голубовский, если взять три крупнейших образования — Китай, США и Европу, — то Европа наименее динамична.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.