Эксперт оценил перспективы евро как мировой валюты

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Аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил перспективы евро как мировой валюты.
Эксперт оценил перспективы евро как мировой валюты
  • РИА Новости

«Не ЕС является главным конкурентом доллара. Главным конкурентом доллара в долгосрочной перспективе является юань», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, евро — это локальная валюта для расчёта в Евросоюзе и с самим Евросоюзом.

«В таком качестве она создавалась, в таком и останется», — считает эксперт.

Как пояснил Голубовский, если взять три крупнейших образования — Китай, США и Европу, — то Европа наименее динамична.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

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