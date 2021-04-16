Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © Alexander Nemenov
  • AFP

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что «бурная неделя завершается укреплением рубля к основным валютам».

«На пятницу и понедельник не запланировано важных экономических событий или значимой статистики», — отметил эксперт.

По его словам, при сохранении статус-кво в конце этой и начале следующей недели возможно нахождение курса в сложившихся локальных диапазонах 75,5—77,5 рубля за доллар и 90—92,5 рубля за евро.

Как считает Гойхман, при относительно благоприятном развитии доллар способен в апреле снизиться к 74—75 рублям, евро — к 88—89 рублям.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

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