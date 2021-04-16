На КЭФ-2021 подписали соглашения на 53,5 млрд рублей

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Соглашения на общую сумму 53,5 млрд рублей подписаны в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ), сообщил вице-премьер регионального правительства Сергей Верещагин.
На КЭФ-2021 подписали соглашения на 53,5 млрд рублей
  • РИА Новости

«В этом году на полях форума подписано 20 соглашений. Общая сумма заявленных инвестиций в рамках подписанных соглашений составила 53,5 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Верещагин, проекты, в частности, предполагают развитие в Красноярском крае, Хакасии и Туве добычи полезных ископаемых, организацию новых производств, туристической инфраструктуры.

Он также рассказал, что в работе КЭФ-2021 приняли участие около 8 тыс. человек, из которых 3 тыс. посетили площадки форума и 5 тыс. участвовали в онлайн-режиме.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля, основная тема — «Экономика и пандемия: российский взгляд».

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