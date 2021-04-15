Эксперт прокомментировал динамику курса биткоина

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал динамику курса биткоина.
Эксперт прокомментировал динамику курса биткоина
  • Reuters

«Биткоин в последние месяцы приучил рынок к своим рекордам. Поэтому головокружительный новый исторический максимум ближе к $65 тыс., достигнутый 14 апреля, уже не воспринимается как сенсация. Хотя рост на 8% за два дня вполне достоин такого определения», — заявил он в беседе с Life.ru.

С технической точки зрения, отметил эксперт, продолжение восходящего тренда может привести котировки к следующему ближайшему целевому рубежу в $65—66 тыс.

«И тем не менее с точки зрения темпов роста котировок биткоин выглядит переоценённым», — считает Гойхман.

Как прогнозирует эксперт, вероятна консолидация актива на достигнутых рубежах.

«В любом случае нужно иметь в виду крайне высокую волатильность криптовалют и возможность очень резких движений в ту или иную сторону», — заключил он.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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