Аналитик оценил ситуацию с курсом биткоина

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман оценил ситуацию с курсом биткоина.

«В курсе биткоина с середины февраля 2021 года формировалась разворотная модель. В начале апреля она была закончена. Теперь идёт заключительный этап убеждения инвесторов в будущих перспективах роста», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, когда станет ясно, что все, кто хотел и мог купить биткоин, уже это сделали, начнётся глубокая коррекция.

«Как правило, заключительный этап длится недолго, не более месяца. Обычно он поддерживается громкими историями. Сейчас это размещение акций крупнейшей криптобиржи США Сoinbase на NASDAQ», — пояснил Розман.

Он прогнозирует, что примерно до конца апреля биткоин ещё может удерживаться выше $60 тыс., делая локальные всплески к $65—67 тыс., но затем с высокой долей вероятности начнёт снижение.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.