Эксперт прокомментировала ситуацию с валютными вкладами

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева прокомментировала ситуацию с валютными вкладами.

«Сейчас довольно низкие ставки по валютным вкладам», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, банки предлагают от 0,2 до 0,7% по долларовым депозитам и 0,01% — по вкладам в евро.

«При этом нужно понимать, что на курсах валюты можно не только хорошо заработать, но и сильно потерять. Поэтому не стоит хранить все сбережения в валюте», — отметила Грошева.

Как добавила эксперт, многое зависит и от срока вложений.

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