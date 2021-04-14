Эксперт прокомментировала ситуацию с валютными вкладами

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева прокомментировала ситуацию с валютными вкладами.
Эксперт прокомментировала ситуацию с валютными вкладами
  • РИА Новости

«Сейчас довольно низкие ставки по валютным вкладам», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, банки предлагают от 0,2 до 0,7% по долларовым депозитам и 0,01% — по вкладам в евро.

«При этом нужно понимать, что на курсах валюты можно не только хорошо заработать, но и сильно потерять. Поэтому не стоит хранить все сбережения в валюте», — отметила Грошева.

Как добавила эксперт, многое зависит и от срока вложений.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

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