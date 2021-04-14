Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что причина ослабления рубля связана с геополитическим фактором.

«Если же посмотреть на диспозицию на товарном рынке, то ценовая конъюнктура энергоносителей и металлов всё ещё стабильна. Фьючерсы на нефть марки Brent выше $60 за баррель, что благоприятно как для бюджета страны, так и для курса рубля», — отметил эксперт.

Как прогнозирует Зельцер, вопрос фундаментального укрепления нацвалюты откладывается до разрядки на внешней орбите. В такой ситуации курс доллара может опуститься к отметке в 70 рублей, но если это произойдёт, то не раньше осени.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.