В Москве рассказали о льготной аренде для малого бизнеса

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В Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.
В Москве рассказали о льготной аренде для малого бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

На городские торги выставлены 43 нежилых помещения площадью от 11,1 до 437,5 кв. м.

«В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины и салоны красоты», — рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в аукционах по аренде для представителей МСБ в 2021 году приняли участие 1,2 тыс. предпринимателей, а средняя конкуренция составила более восьми участников на лот.

Аукционы пройдут в электронной форме.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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