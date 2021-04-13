Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг Москвы
- Reuters
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В агентстве оценили долгосрочный кредитный рейтинг города на уровне ВВВ со стабильным прогнозом. Эксперты агентства подчёркивают, что неизменность рейтинга связана в том числе с сохранением высокой устойчивости к долговой нагрузке и внешним шокам», — заявили в департаменте.
Там отметили, что в целом кредитный рейтинг Москвы соответствует суверенному рейтингу России.
Как заявила глава департамента Елена Зяббарова, в 2020 году в условиях ограничения роста доходов и необходимости увеличения расходов на преодоление последствий пандемии бюджетная система столицы сохранила свою устойчивость.
Она также сказала, что экономика города динамично восстанавливается.
«В I квартале текущего года доходы бюджета Москвы увеличились на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Положительные темпы демонстрирует индекс промышленного производства: за два месяца 2021 года он составил 111,3% к уровню января — февраля 2020 года», — сообщила Зяббарова.
Ранее Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB.