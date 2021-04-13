Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг Москвы

Агентство Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг Москвы, заявили в пресс-службе Департамента финансов столицы.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В агентстве оценили долгосрочный кредитный рейтинг города на уровне ВВВ со стабильным прогнозом. Эксперты агентства подчёркивают, что неизменность рейтинга связана в том числе с сохранением высокой устойчивости к долговой нагрузке и внешним шокам», — заявили в департаменте.

Там отметили, что в целом кредитный рейтинг Москвы соответствует суверенному рейтингу России.

Как заявила глава департамента Елена Зяббарова, в 2020 году в условиях ограничения роста доходов и необходимости увеличения расходов на преодоление последствий пандемии бюджетная система столицы сохранила свою устойчивость.

Она также сказала, что экономика города динамично восстанавливается.

«В I квартале текущего года доходы бюджета Москвы увеличились на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Положительные темпы демонстрирует индекс промышленного производства: за два месяца 2021 года он составил 111,3% к уровню января — февраля 2020 года», — сообщила Зяббарова.

Ранее Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB.