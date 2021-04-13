Совфед не получал от кабмина предложений по повышению налогов

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Совет Федерации не получал от правительства предложений по повышению налогов, заявил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Совфед не получал от кабмина предложений по повышению налогов
  • РИА Новости

«У нас предложений от правительства по повышению налогов пока нет никаких, инициатив от Совета Федерации по этому поводу тоже нет никаких», — цитирует сенатора ТАСС.

По его словам, парламент придерживается позиции, сформулированной главой государства, по наложению моратория на фундаментальные изменения в Налоговом кодексе.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что российский кабмин изучает варианты восстановления экономики после пандемии. Сообщалось, что в том числе якобы рассматривается использование средств Фонда национального благосостояния и повышение налогов.

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